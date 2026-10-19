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Alibaba indique que le stock initial d'iPhone Duo s'est écoulé presque immédiatement
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 04:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Alibaba

9988.HK a déclaré lundi que le stock initial du premier smartphone pliable d'Apple AAPL.O , l'iPhone Duo, s'était écoulé « presque instantanément » sur le site phare d'Apple sur Tmall.

* Sur Tmall, le premier lot de téléphones sera expédié le 23 octobre, et les six réapprovisionnements suivants repoussent les dates d'expédition estimées aux 7, 14, 21 et 28 novembre, ainsi qu'au 5 décembre.

* Sur le site officiel d’Apple en Chine, la date de livraison estimée est actuellement le 23 janvier 2027.

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