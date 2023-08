Alibaba en bonne forme trimestrielle

(AOF) - Alibaba a dégagé un bénéfice net de 4,55 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par titre, en progression de 48% pour la période avril-juin. Le géant chinois de l'é-commerce a généré un chiffre d'affaires de 234,16 milliards de yuans (32,29 milliards de dollars) au cours de son premier trimestre, en hausse de 14%, contre un consensus de 224,92 milliards de yuans.

Daniel Zhang, qui quittera dans les prochaines semaines son poste de PDG de la société, a indiqué : " Alibaba a réalisé un trimestre solide alors que nous continuons à exécuter notre réorganisation, qui commence à libérer une nouvelle énergie dans nos activités ".

Ces résultats trimestriels interviennent alors que la société est engagé dans la plus grande restructuration de son histoire. Elle prévoit la découpe du groupe en six entités distinctes à compter du mois prochain, avec l'ambition de pouvoir les coter en Bourse séparément.

