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Alibaba dévoile son modèle d'IA le plus performant à ce jour, dont la taille n'est pas loin de celle de Moonshot
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 05:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Qwen3.8-Max compte 2 400 milliards de paramètres, ce qui le rapproche de la taille de Kimi K3

* Il grimpe en flèche dans les classements des modèles d'IA textuels et visuels, n'étant devancé que par les produits d'Anthropic

* Alibaba indique que ce nouveau modèle a mené à bien un projet d'ingénierie logicielle en 16 jours

par Eduardo Baptista

La société chinoise Alibaba 9988.HK a dévoilé lundi ce qu’elle présente comme son modèle d’intelligence artificielle le plus grand et le plus performant, le Qwen3.8-Max, dont la taille n’est pas loin de celle d’une solution lancée le mois dernier par son concurrent national Moonshot AI.

Les entreprises technologiques chinoises — une force majeure dans le domaine des modèles d’IA à poids ouvert à l’échelle mondiale — sont engagées dans une bataille féroce et effrénée pour construire des systèmes plus puissants sans que leur exploitation devienne prohibitive.

Qwen3.8-Max compte 2 400 milliards de paramètres, ces paramètres numériques qu’un modèle apprend à partir des données et utilise pour reconnaître des schémas, générer des réponses et effectuer des tâches. Le modèle Kimi K3 de Moonshot en compte 2 800 milliards.

Un chiffre plus élevé ne rend pas automatiquement un modèle meilleur, mais il est devenu un indicateur très suivi de l’ampleur des ressources informatiques et des données qui sous-tendent les systèmes d’IA avancés.

Les entreprises technologiques chinoises tiennent à publier le nombre de paramètres afin d’aider leurs modèles à gagner en popularité au sein de la communauté des développeurs. Leurs modèles sont généralement à poids ouvert, ce qui signifie que les paramètres sous-jacents appris, qui permettent aux développeurs d’exécuter ou d’adapter le système, sont disponibles en téléchargement.

En revanche, OpenAI, Anthropic et Google GOOGL.O ne publient pas le nombre de paramètres de leurs modèles à code source fermé.

Qwen3.8-Max a été dévoilé sur Arena.AI, une plateforme collaborative de comparaison de modèles, où il s’est immédiatement hissé au premier rang des modèles chinois en matière de traitement de texte, même s’il reste derrière Claude Fable 5 et trois variantes d’Opus, tous développés par Anthropic.

Mais dans le classement d’Arena.AI consacré aux modèles d’IA analysant des images et autres contenus visuels, Qwen3.8-Max s’est classé deuxième au niveau mondial, juste derrière une variante de Claude Fable 5.

Qwen3.8-Max et Kimi K3 sont tous deux capables de traiter du texte, des images et des vidéos, et de traiter jusqu’à 1 million de tokens à la fois.

Les tokens sont des blocs de données, souvent des parties de mots ou des mots courts, et un chiffre élevé signifie que le modèle peut traiter de grandes quantités de contenu en une seule fois, comme de longs dossiers juridiques, une vaste base de code logiciel ou des centaines de pages de documents.

Alibaba a précisé que son modèle utilise une architecture de type « mélange d’experts », qui répartit le travail entre les composants spécialisés du système au lieu d’activer l’intégralité du modèle à chaque requête. Seuls 95 milliards de paramètres sont utilisés à la fois, ce qui réduit les coûts et les délais de réponse.

Le géant technologique a indiqué que le modèle avait mené à bien un projet d’ingénierie logicielle en 16 jours.

Le Qwen3.8-Max devrait être lancé la semaine prochaine via la plateforme Model Studio d’Alibaba Cloud.

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