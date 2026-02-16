Alibaba dévoile le nouveau modèle Qwen3.5 pour " l'ère de l'IA agentique "

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Eduardo Baptista

Alibaba a dévoilé lundi un nouveau modèle d'intelligence artificielle Qwen 3.5 conçu pour exécuter des tâches complexes de manière autonome, avec de grandes améliorations en termes de performances et de coûts qui, selon le géant technologique chinois, battent les principaux modèles rivaux américains sur plusieurs benchmarks.

Ce lancement intervient alors qu'Alibaba cherche à attirer davantage d'utilisateurs vers son application de chatbot Qwen en Chine, un paysage actuellement dominé par Doubao et DeepSeek , du géant technologique rival ByteDance, qui est devenu l'année dernière la première entreprise chinoise d'intelligence artificielle à percer au niveau mondial.

Alibaba a déclaré que Qwen3.5 était 60 % moins cher à utiliser et huit fois plus performant dans le traitement des charges de travail importantes que son prédécesseur immédiat, ajoutant que le modèle était également capable de prendre des mesures de manière indépendante dans les applications mobiles et de bureau, ou ce que l'entreprise appelle des "capacités agentiques visuelles".

"Construit pour l'ère de l'IA agentique, Qwen3.5 est conçu pour aider les développeurs et les entreprises à aller plus vite et à faire plus avec le même calcul, en établissant une nouvelle référence pour la capacité par unité de coût d'inférence", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

ByteDance a publié samedi Doubao 2.0 , une mise à jour de son application de chatbot qui compte actuellement le plus grand nombre d'utilisateurs en Chine, soit près de 200 millions. L'annonce, comme celle d'Alibaba, a également positionné le nouveau modèle comme adapté à l'ère de l'agent d'IA.

Le lancement de Qwen3.5 pourrait permettre à Alibaba de poursuivre ses récents progrès dans la concurrence acharnée que se livrent les modèles d'IA en Chine. Au début du mois, la campagne de distribution de coupons du géant du commerce électronique , qui encourageait les consommateurs à acheter de la nourriture et des boissons directement dans le chatbot Qwen, a permis de multiplier par sept le nombre d'utilisateurs actifs, malgré quelques problèmes.

L'année dernière, le géant du commerce électronique a été l'un des premiers concurrents de DeepSeek à réagir à la montée en puissance virale de la startup, en lançant Qwen 2.5-Max , qui, selon lui, était supérieur à l'un des modèles à succès de DeepSeek.

La société n'a pas mentionné DeepSeek dans son annonce pour Qwen3.5, et les quelques tests de référence qu'elle a publiés montrent seulement que le nouveau modèle est plus performant qu'une itération précédente et que les modèles américains rivaux GPT-5.2, Claude Opus 4.5 et Gemini 3 Pro.

DeepSeek devrait publier son modèle de nouvelle génération dans les prochains jours, ce qui suscite l'impatience des investisseurs et des initiés de l'industrie, compte tenu de la chute des actions technologiques mondiales que l'entreprise a déclenchée il y a un an.