Alibaba commence à vendre les lunettes Quark AI en Chine et se lance dans la course mondiale aux wearables

Alibaba 9988.HK a lancé jeudi ses nouvelles lunettes d'intelligence artificielle Quark en Chine, marquant l'entrée de l'entreprise technologique chinoise sur le marché des wearables d'intelligence artificielle dominé par Meta META.O .

Les prix commenceront à partir de 1 899 yuans (268,25 $) pour ces lunettes qui seront alimentées par le modèle et l'application Qwen AI d'Alibaba. Contrairement à d'autres casques fabriqués par des sociétés comme Meta, les lunettes Quark ressemblent à des lunettes ordinaires, avec une monture en plastique noir.

Alibaba a déclaré que les lunettes seraient profondément intégrées à ses applications,notamment Alipay et son site d'achat Taobao, et que les porteurs pourront les utiliser pour des tâches telles que la traduction en déplacement et la reconnaissance instantanée des prix.

"Les points forts d'Alibaba sont les achats, les paiements et la navigation, de sorte que ses lunettes d'IA fonctionnent davantage comme un assistant de vie", a déclaré Li Chengdong, un analyste de l'industrie électronique basé à Pékin.

L'entreprise se lance sur le marché de l'IA grand public après avoir été historiquement à la traîne de ses rivaux. Au début du mois, elle a lancé une mise à jour majeure de son chatbot IA.

Li a déclaré que la stratégie d'Alibaba pour les lunettes d'IA vise à capter la future porte d'entrée du trafic dans un contexte de concurrence intense dans le secteur du commerce électronique en Chine.

"Alibaba n'a pas le monopole du commerce électronique", a-t-il déclaré. "Il espère que l'IA pourra l'aider à sécuriser la passerelle de trafic de la prochaine génération."

Les nouvelles lunettes Quark AI sont disponibles sur les principales plateformes de commerce électronique chinoises, notamment Tmall, JD.com et Douyin. Les chiffres de vente ne sont pas encore disponibles, le produit n'ayant été officiellement lancé que jeudi.

La course à la recherche de nouvelles formes d'appareils pour le divertissement et l'informatique, étayés par l'IA, a alimenté une bataille entre les plus grandes entreprises technologiques. Meta, propriétaire d'Instagram, domine largement le secteur des casques VR avec une part de marché d'environ 80 %.

Apple AAPL.O vend son casque Vision Pro tandis que Samsung Electronics 005930.KS a lancé en octobre son casque de réalité étendue Galaxy XR qui utilise des fonctions d'IA de Google

GOOGL.O d'Alphabet.

D'autres entreprises technologiques chinoises ont également lancé des lunettes similaires dotées d'IA. Xiaomi 1810.HK a lancé un produit en juin, tandis que Baidu 9888.HK a déjà un produit similaire en vente.

