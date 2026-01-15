Alibaba améliore l'application Qwen pour commander de la nourriture et réserver des voyages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Liam Mo et Brenda Goh

Alibaba 9988.HK a lancé jeudi des améliorations significatives de son application d'intelligence artificielle Qwen, affirmant qu'elle pouvait désormais exécuter des tâches telles que commander des livraisons de nourriture et faire des réservations de voyage, dans le cadre d'une poussée plus agressive de l'IA orientée vers le consommateur.

Les nouvelles fonctionnalités, qui font actuellement l'objet de tests publics en Chine, permettent aux utilisateurs d'effectuer ces tâches entièrement dans l'interface de chat de l'IA, sans passer d'une application à l'autre.

Cette mise à jour intervient deux mois après la mise à jour majeure d'Alibaba sur l'application Qwen, dans le cadre d'un pivot stratégique vers l'IA orientée vers le consommateur, un domaine dans lequel l'entreprise était auparavant à la traîne par rapport à ses rivaux nationaux ByteDance et Tencent, tout en se concentrant principalement sur les services d'IA d'entreprise par l'intermédiaire de ses activités dans le nuage.

"Ce que nous lançons aujourd'hui représente le passage de modèles qui comprennent à des systèmes qui agissent - profondément connectés aux services du monde réel", a déclaré Wu Jia, vice-président d'Alibaba Group.

Les agents d'intelligence artificielle gagnent en popularité dans le monde entier, les entreprises cherchant à utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter les tâches du monde réel. Meta Platforms META.O a acquis la startup Manus le mois dernier pour améliorer ses systèmes d'IA capables d'effectuer des tâches en plusieurs étapes, tandis qu'OpenAI a déployé son agent "Operator" qui peut réserver des restaurants et remplir des formulaires au nom des utilisateurs.

La mise à jour intègre les principaux services de l'écosystème d'Alibaba, notamment la plateforme de commerce électronique Taobao, le commerce instantané, le système de paiement Alipay, le service de voyage Fliggy et la plateforme de cartographie Amap, dans une interface d'IA unifiée.

En intégrant Alipay à l'application Qwen, par exemple, les utilisateurs peuvent autoriser et effectuer des transactions sans quitter la conversation. La fonction de paiement par IA prend actuellement en charge les commandes de commerce instantané et s'étendra à d'autres services au fil du temps, a déclaré Alibaba.

L'entreprise a également dévoilé une fonction "Assistant de tâches" en version bêta sur invitation uniquement, qui peut passer de vrais appels téléphoniques à des restaurants, traiter jusqu'à 100 documents simultanément et planifier des itinéraires de voyage à arrêts multiples.

Depuis son lancement en version bêta publique le 17 novembre, Qwen App a dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en l'espace de deux mois, selon le communiqué.

Alimentée par le modèle de base Qwen3 d'Alibaba, l'expansion reflète la concurrence accrue dans le secteur de l'IA en Chine, où les entreprises s'efforcent de traduire les modèles linguistiques avancés en applications pratiques pour les consommateurs.