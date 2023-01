Ali Laïdi : «La guerre économique est désormais une guerre de l’information et nous, les Européens, ne l’avons pas compris»

Ali Laïdi, chercheur au laboratoire de l’École de guerre économique. (© France 24)

Ali Laïdi, chercheur au laboratoire de l’École de guerre économique, conférencier nous parle de Histoire mondiale du protectionnisme (Passés composés), un livre qui a reçu le Prix du livre économique.

Ali Laïdi est chercheur au laboratoire de l’École de guerre économique, le CR 451. Il donne des conférences aux ministères de la Défense et de l’Intérieur. Il a notamment écrit Les États en guerre économique (Seuil), Le Droit, nouvelle arme de guerre économique (Babel-Actes Sud) et Histoire mondiale de la guerre économique (Perrin).

Dans votre Histoire mondiale du protectionnisme (Passés composés), qui vient de recevoir le Prix du livre d’économie, vous détruisez un tabou, le protectionnisme. Vous montrez que, dans l’Histoire, il a été l’une des armes les plus utilisées par toutes les civilisations.

Ali Laïdi : les pratiques protectionnistes ont toujours existé et ont toujours été très éloignées des idéologies, que ce soit le protectionnisme ou le libre-échangisme. C’est pourquoi, je préfère le terme «protection» à celui de «protectionnisme» qui a été inventé par ses adversaires. Depuis l’Antiquité, à Athènes ou dans les sociétés précolombiennes, les hommes se sont toujours protégés lorsqu’ils se sentaient menacés par des échanges qui remettaient en cause leur société ou des pans entiers de leur économie. La protection a toujours été au cœur même des échanges avec d’autres groupes, d’autres sociétés, d’autres empires.

Adam Smith, lui-même, le héraut du libéralisme, intégrait le protectionnisme dans sa réflexion ?