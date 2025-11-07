 Aller au contenu principal
Algonquin Power & Utilities nomme Robert Stefani au poste de directeur financier
07/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société canadienne Algonquin Power & Utilities AQN.TO a nommé vendredi Robert Stefani au poste de directeur financier, à compter du 5 janvier.

M. Stefani rejoint la société après avoir travaillé pour Southwest Gas Holdings SWX.N , où il a occupé les fonctions de vice-président senior et de directeur financier et s'est occupé de plusieurs transactions et désinvestissements.

M. Stefani succédera à Brian Chin, qui a été chargé de l'intérim au début de l'année, après que la société a remplacé à la fois son directeur général et son directeur financier, sous la pression de l'investisseur activiste Starboard Value, pour réduire l'endettement et augmenter les bénéfices.

