Algonquin Power & Utilities nomme Robert Stefani au poste de directeur financier

La société canadienne Algonquin Power & Utilities AQN.TO a nommé vendredi Robert Stefani au poste de directeur financier, à compter du 5 janvier.

M. Stefani rejoint la société après avoir travaillé pour Southwest Gas Holdings SWX.N , où il a occupé les fonctions de vice-président senior et de directeur financier et s'est occupé de plusieurs transactions et désinvestissements.

M. Stefani succédera à Brian Chin, qui a été chargé de l'intérim au début de l'année, après que la société a remplacé à la fois son directeur général et son directeur financier, sous la pression de l'investisseur activiste Starboard Value, pour réduire l'endettement et augmenter les bénéfices.