Algebris attire l'ex-responsable du high yield européen de Principal

(NEWSManagers.com) - La société de gestion londonienne Algebris Investments a annoncé, mardi, l'arrivée de Simone Mallardi au poste de co-gérant senior des stratégies Global Credit Opportunities aux encours de 620 millions de dollars. Ce recrutement intervient après le départ d'Alberto Gallo, qui a donné sa démission en avril. James Friedman continuera de diriger l'équipe de gestion, qui comprend également Gabriele Foà, co-gérant, et Lennart Lengeling, analyste. Le co-gérant Aditya Aney va lui quitter la firme en juillet. Simone Mallardi évoluait précédemment chez Principal Global Investors où il dirigeait l'équipe high yield européen depuis plus de 11 ans. Il a également travaillé chez Morgan Stanley, Citi et Mediobanca.