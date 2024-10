Alfred Berg transfère ses fonds obligataires norvégiens en Suède

Alfred Berg va transférer sa gamme de fonds obligataires de droit norvégien en Suède. Concrètement, la société de gestion nordique, détenue en partie par BNP Paribas Asset Management, va fusionner ses fonds obligataires enregistrés en Norvège dans leurs versions domiciliées en Suède. Ce processus se déroulera entre novembre 2024 et août 2025. Les porteurs de fonds norvégiens recevront les parts de même valeur dans les fonds suédois.

Cette décision est principalement motivée par les différences de réglementation en matière de gestion de fonds entre la Norvège et l’Europe, explique Alfred Berg dans un communiqué. Plus précisément, le gestionnaire déplore que la Norvège n’autorise ni les parts de capitalisation, ni les parts couvertes du risque de change.

De plus, cela permettra d’augmenter les encours des fonds issus des fusions. « Il en résultera une gestion et des opérations de fonds plus efficaces et des coûts fixes moins élevés par unité de fonds », explique Alfred Berg, qui se réjouit ainsi de devenir plus compétitif.

Cette opération concernera dans un premier temps les fonds : Alfred Berg Obligasjon, Alfred Berg Likviditet Plus, Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration et Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration.

Laurence Marchal