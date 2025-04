Alfa Laval: le titre stable après des résultats en ligne information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:02









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval évolue sur une note stable mardi en Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels globalement conformes aux attentes.



Le titre du groupe spécialisé dans l'échange thermique, la séparation et le transfert des fluides recule actuellement de 0,1%, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Industrials, avance de 0,2%.



Les commandes d'Alfa Laval, dont les produits sont utilisés dans l'énergie, l'agroalimentaire et la marine, ont reculé de 8% sur le trimestre, à 16,8 milliards de couronnes suédoises, inférieures aux attentes de 18,3 milliards.



Ses ventes ont progressé de 10% à 16,5 milliards contre 16,6 milliards attendus par les analystes.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) a atteint 2,92 milliard de couronnes, contre 2,44 milliards un an auparavant, alors que le consensus était de 2,85 milliards.



Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré tabler sur une demande à des niveaux à peu près identiques que celle du premier trimestre.





