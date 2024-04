Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alfa Laval: la demande se raffermit, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 14:48









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval bondit en Bourse de Stockholm ce jeudi après avoir pronostiqué une amélioration de la demande au cours du deuxième trimestre.



Le spécialiste des échanges thermiques, de la séparation et du transfert de fluides a fait état ce matin d'un résultat opérationnel courant (Ebita) ajusté de 2,44 milliards de couronnes au titre du premier trimestre, contre 2,39 milliards un an plus tôt.



Cette performance s'avère bien inférieure au consensus des analystes, qui visait 2,60 milliards.



Ses ventes ont de leur côté augmenté à 14,9 milliards d'euros, contre 14,1 milliards un an auparavant, mais se révèlent là encore inférieures aux 15,8 milliards attendus par les analystes.



'Le fait que le chiffre d'affaires et le bénéfice n'aient pas atteint les prévisions passe au second plan aujourd'hui', tempèrent néanmoins les analystes de RBC dans une note.



'L'attention du marché se porte davantage sur l'évolution de la demande, qui a non seulement été robuste au premier trimestre, mais qui semble monter en puissance au deuxième trimestre', ajoute le broker canadien.



Dans son communiqué, Alfa Laval a indiqué qu'il tablait en effet sur une 'amélioration sensible de la demande au deuxième trimestre par rapport au premier'.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de 7,5% jeudi, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice OMXS30 de la Bourse de Stockholm.





