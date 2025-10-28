Alexandria Real Estate s'effondre après avoir prévu des FFO annuels inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

28 octobre - ** Les actions de la société de placement immobilier Alexandria Real Estate Equities ARE.N chutent de 15,5 % à 65,79 $ ** La société prévoit des fonds d'exploitation ajustés annuels (FFO) compris entre 8,98 $ et 9,04 $ par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 9,23 $ par action - données compilées par LSEG

** Elle annonce des FFO ajustés pour le troisième trimestre, une mesure de performance clé pour les FPI, de 2,22 $ par action, contre des estimations de 2,30 $ par action

** ARE annonce une perte pour le quatrième trimestre consécutif, en raison du ralentissement de la relocation des locaux vacants

** Les clients pharmaceutiques de la société sont confrontés au risque de coûts plus élevés en raison des tarifs douaniers ** Ses concurrents, Prologis Inc. PLD.N et Equity Lifestyle Properties ELS.N , ont battu les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 33,9 % depuis le début de l'année, contre un gain de 4,2 % pour l'indice S&P 500 Equity Real Estate Investment Trusts .SPLRCREC .