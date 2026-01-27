Alexandria Real Estate prévoit des fonds d'exploitation ajustés annuels pour 2026 inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alexandria Real Estate Equities

ARE.N a prévu lundi des fonds d'exploitation ajustés annuels inférieurs aux attentes de Wall Street, pénalisés par la faible demande de location et l'incertitude macroéconomique.

La société de placement immobilier s'attend à ce que ses fonds d'exploitation ajustés se situent entre 6,25 $ et 6,55 $ par action, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 6,44 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, les fonds d'exploitation ajustés d'Alexandria pour le quatrième trimestre, une mesure clé du rendement pour les FPI, se sont élevés à 2,16 $ par action, ce qui est légèrement supérieur aux estimations de 2,14 $ par action.

Son taux d'occupation était de 90,9 % au 31 décembre, contre 90,6 % au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a baissé de 4,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 754,41 millions de dollars, mais il a dépassé les estimations de 742,7 millions de dollars.

Les actions de la société basée à Pasadena, en Californie, ont augmenté de près de 1 % après la publication des résultats.

La société possède, exploite et développe des laboratoires de sciences de la vie, des bureaux et des campus technologiques en Amérique du Nord.

Elle compte parmi ses locataires des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de sciences de la vie, ainsi que des institutions de recherche et des agences gouvernementales américaines, entre autres.