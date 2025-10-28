 Aller au contenu principal
Alexandria Real Estate chute après avoir prévu un FFO annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de placement immobilier (REIT) Alexandria Real Estate Equities ARE.N chutent de 8,8 % à 71 $ avant bourse après avoir prévu des fonds d'exploitation ajustés (AFFO) annuels inférieurs aux estimations.

** La société prévoit des fonds d'exploitation ajustés annuels (AFFO) entre 8,98 $ et 9,04 $ par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablent sur 9,23 $ par action, selon les données du LSEG.

** ARE publie un FFO ajusté pour le troisième trimestre, une mesure de performance clé pour les FPI, de 2,22 $ par action, contre des estimations de 2,30 $ par action.

** ARE enregistre une perte pour le quatrième trimestre consécutif, dans un contexte de ralentissement de la relocation des locaux vacants.

** Les clients pharmaceutiques de la société sont confrontés au risque de coûts plus élevés en raison des tarifs douaniers.

** Ses pairs Prologis Inc. PLD.N et Equity Lifestyle Properties ELS.N ont battu les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 20,1% depuis le début de l'année, contre un gain de 4,2% pour l'indice S&P 500 Equity Real Estate Investment Trusts .SPLRCREC .

