Alexander's chute à cause d'un bénéfice trimestriel en baisse

3 novembre - ** Les actions de la société de placement immobilier de détail Alexander's ALX.N chutent de près de 1% à environ 220 dollars dans les premiers échanges

** Le revenu net de la société pour le troisième trimestre a baissé car les départs de locataires de ses propriétés de la ville de New York ont pesé sur le revenu locatif et l'occupation

** ALX affiche un bénéfice net de 6 millions de dollars, soit 1,16 $/action, au troisième trimestre, contre 6,7 millions de dollars, soit 1,30 $/action, il y a un an

** Cependant, elle déclare des fonds d'exploitation trimestriels de 14,9 millions de dollars, ou 2,91 $/action, contre 14,6 millions de dollars, ou 2,84 $/action, il y a un an

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 9,5 % depuis le début de l'année