Alex-Quatre corps retrouvés en Italie près de la frontière française

ROME, 4 octobre (Reuters) - Cinq corps ont été découverts dimanche dans le nord-ouest de l'Italie, dont quatre à proximité de la frontière française, après le passage de la tempête Alex qui a semé la désolation dans certaines parties du département des Alpes-Maritimes. Selon les autorités italiennes, plusieurs des corps retrouvés pourraient être ceux de personnes portées disparues en France et avoir été été chariés par les eaux. La préfecture des Alpes-Maritimes a dit avoir été informée des découvertes effectuées en Italie et n'avoir aucune confirmation de l'identité des victimes. "Nous n'avons pas encore d'identification, (...). Ce bilan va encore véritablement s'alourdir compte tenu de la force des éléments qui se sont déchaînés sur notre département, on peut penser qu'il y aura d'autres découvertes", a déclaré Bernard Gonzalez, le préfet du département. Les services de secours français sont toujours à la recherche de 13 personnes, c'est à dire d'individus dont on est sans nouvelles mais dont on ignore si elles étaient sur les lieux des intempéries. Huit personnes sont portées disparues. (Rédaction de Paris, avec Crispian Balmer à Rome)

