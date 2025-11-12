Alessandro Riva revient sur les nouvelles données de TG4050 (SITC 2025) dans le Journal des Biotechs

Replay du Journal des Biotechs - interview de Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene [23:40 min.] : https://www.boursorama.com/videos/actualites/le-journal-des-biotechs-alessandro-riva-transgene-jamila-el-bougrini-invest-securities-0ceaa0d23d7ecd7845816fb529d1de92





Les nouvelles données présentées au SITC 2025 mettent en évidence les éléments clés du mécanisme d’action de TG4050, qui induit des réponses immunitaires durables (lymphocytes T CD8+) chez des patients atteints d’un cancer opérable de la tête et du cou. Le profil détaillé des réponses immunitaires confirme la capacité de TG4050 à induire des réponses T CD8+ cytotoxiques et spécifiques des néoantigènes contenus dans le vaccin thérapeutique



Ces réponses sont capables de cibler et d’éliminer les cellules tumorales et ainsi de réduire le risque de rechute.





Une conférence en ligne se tiendra vendredi 14 novembre 2025 (en anglais) pour présenter plus en détail ces données, de 16 h à 17 h (heure de Paris) : https://lifescievents.com/event/fsp25g74n/