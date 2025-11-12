 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 258,50
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alessandro Riva revient sur les nouvelles données de TG4050 (SITC 2025) dans le Journal des Biotechs
information fournie par Boursorama CP 12/11/2025 à 15:10

Replay du Journal des Biotechs - interview de Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene [23:40 min.] : https://www.boursorama.com/videos/actualites/le-journal-des-biotechs-alessandro-riva-transgene-jamila-el-bougrini-invest-securities-0ceaa0d23d7ecd7845816fb529d1de92


Les nouvelles données présentées au SITC 2025 mettent en évidence les éléments clés du mécanisme d’action de TG4050, qui induit des réponses immunitaires durables (lymphocytes T CD8+) chez des patients atteints d’un cancer opérable de la tête et du cou. Le profil détaillé des réponses immunitaires confirme la capacité de TG4050 à induire des réponses T CD8+ cytotoxiques et spécifiques des néoantigènes contenus dans le vaccin thérapeutique

Ces réponses sont capables de cibler et d’éliminer les cellules tumorales et ainsi de réduire le risque de rechute.


Une conférence en ligne se tiendra vendredi 14 novembre 2025 (en anglais) pour présenter plus en détail ces données, de 16 h à 17 h (heure de Paris) : https://lifescievents.com/event/fsp25g74n/

Valeurs associées

TRANSGENE
1,2400 EUR Euronext Paris +0,40%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank