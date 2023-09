Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD: sanctionné après ses objectifs 2026 information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - ALD lâche 12% après la présentation, par le groupe de services de mobilité, de son plan stratégique et de ses objectifs financiers pour 2026, dont un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) de 13-15%, ainsi qu'un ratio de solvabilité CET 1 de l'ordre de 12%.



De cette présentation, Oddo BHF retient notamment un ratio cost-income cible de 52% à horizon 2026, à comparer à 47% lors du précédent objectif donné en novembre 2022 (déjà revu après un objectif initial de 45%).



ALD affiche aussi un objectif de distribution de 50% du résultat net, ce qui 'sur la période 2023-2025, devrait se traduire par une baisse séquentielle, à mesure de la normalisation du prix des véhicules d'occasion, avant un retour à la croissance en 2026', selon Oddo BHF.





Valeurs associées ALD Euronext Paris -11.55%