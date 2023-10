Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD: le repli se poursuit, un analyste réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - L'action ALD poursuit son repli boursier lundi, Deutsche Bank ayant abaissé son objectif de cours sur le titre de 16 à 12 euros tout en réitérant son conseil d'achat.



A 9h40, le spécialiste de la mobilité perd près de 0,5% tandis que l'indice SBF 120 recule d'environ 0,1%. L'action lâche désormais près de 35% sur le mois écoulé.



Dans une note, le broker salue la résistance de l'activité de la filiale de location automobile de la Société Générale, qu'il juge néanmoins 'sous-évalué' par le marché.



S'il met également en évidence la solide de crédit de la société, ainsi que sa capacité à continuer à lever des fonds à des taux d'intérêt attractifs, le courtier explique avoir revu ses estimations suite aux nouveaux objectifs communiqués le mois dernier par la direction du gestionnaire de flottes de véhicules.





