ALD : dévisse de -14% vers 8,41E, teste le plancher du 8/8

(CercleFinance.com) - ALD met un terme brutal à une série de 6 séances de hausse consécutives et dévisse de -14% vers 8,41E, ce qui efface d'un coup tous ses gains depuis le 8 août.

Le titre pourrait retracer son plancher des 8,37E au cours des prochaines heures: en cas d'enfoncement, le prochain support ne serait autre que le plancher des 8E des 30 septembre et 13 octobre 2022.





