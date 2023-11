ALD dans le rouge après la publication de ses résultats trimestriels

(AOF) - Plus forte baisse du SBF120, le titre ALD recule de 1,91% à 6,42 euros à la suite de la publication de résultats financiers qualifiés de "mitigés" par la société. Au troisième trimestre, le résultat net, part du groupe, d’Ayvens (auparavant ALD Automotive LeasePlan) a chuté de 28,9% à 226,2 millions d’euros tandis que le résultat opérationnel brut a augmenté 25,4% à 814,9 millions d’euros. Ce dernier a cependant reculé de 6,7% en données comparables et hors éléments exceptionnels.

La marge des contrats de leasing et de services a bondi de 61,6% 741 millions d'euros. Elle est stable sur un an en données comparables.

"Dans un contexte de conditions macroéconomiques difficiles et de normalisation des marchés de voitures d'occasion, qui sont cependant encore favorables, Ayvens a réalisé une solide performance commerciale et des résultats financiers mitigés, par rapport à une base 2022 historiquement élevée, et a confirmé la solidité de sa position en capital et de ses capacités de financement", a commenté le Directeur général, Tim Albertsen.

Le groupe a confirmé ses objectifs 2023 d'une croissance comprise entre 2% et 4% de sa flotte et de 170 millions d'euros de coûts liés à l'intégration de LeasePlan. Il table par ailleurs sur un résultat pour les ventes de véhicules d'occasion compris entre 1200 et 1600 euros par unité. Environ 290 000 véhicules devraient être vendus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 mondial de la location automobile, avec une flotte de 2,67 millions de véhicules ;

- 1,3 Md€ de chiffre d’affaires généré par les revenus de baux (48 %), par les services liés aux baux ( 46 %) et par les reventes de véhicules en fin de contrat ;

- Implantation européenne (80,3 % de la flotte en Europe de l’ouest, 8,8 % en Europe centrale et 5,3 % en Europe du nord) avec diversification en Amérique du sud, Asie et Afrique pour 5,6 % ;

- Modèle d’affaires : contrats d’une durée supérieure à 3 ans pour l’offre aux grandes entreprises, partenariats avec les constructeurs automobiles et les banques (34 % des revenus de l’offre aux entreprises et 66 % vers les particuliers) et diversification de l’offre aux particuliers ;

- Capital contrôlé à 52,6 % % par la Société Générale, devant les anciens actionnaires de LeasePlan (30,75 %), Tim Albertsen étant directeur général et Dany Lebot président du conseil de 10 d’administrateurs ;

- Situation financière tendue mais CET de 12,5 % à fin juin

Enjeux

- ALD a présenté son plan stratégique "PowerUP 2026", suite à l’acquisition de LeasePlan :

- croissance annuelle moyenne attendue de 6% de ses actifs productifs ;

- rendement des capitaux propres tangibles entre 13 % à 15 % ;

- taux de distribution de dividendes de 50 %

- synergies annuelles totales avant impôts confirmées à 440 millions d'euros d'ici 2026.

- Stratégie d’innovation

- anticipation de l’usage des véhicules connectés et intelligents,

- service global à partir d’une plateforme unique MyAld et de de 2 plateformes de vente,

- offres de solutions digitales et de mobilité flexible ;

- sécurisation des systèmes d’information, développés en propre ;

- Stratégie environnementale

- visant un recul de 30 % des émissions carbone en 2025 vs 2019,

- emprunts « verts » pour l’acquisition de véhicules à faible émission carbone ;

- Retombées des partenariats (Amazon, Tesla, Volvo, Polestar, Mitsubishi ; Kia…), dans l’autopartage et de la diversification dans les ventes sous forme de baux longue durée de véhicules d’occasion ;

- Activité protégée par la durée pluri-annuelle des contrats de location, d’où un faible coût du risque.

Défis

- Suivi du prix moyen des ventes de véhicules d’occasion, au prix unitaire de 2 887 €, soutenu par les désorganisations dans la chaîne logistiques, estimées durables jusqu’à fin 2023 ;

- Intégration opérationnelle depuis mai du néerlandais LeasePlan et exécution des cessions de filiales européennes exigées par la commission de la Concurrence européenne ;

- Très mauvaise réception en Bourse du plan stratégique. Il prévoit un ratio coûts sur revenus de 52% en 2026 contre 47% auparavant : le groupe invoque l'inflation plus élevée que prévu et les coûts informatiques de LeasePlan. ALD a relevé les coûts de restructuration liés au rachat de LeasePlan, de 475 à 525 millions d'euros.

En savoir plus sur le secteur Finance / Banque

En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").