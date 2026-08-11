Alcon, spécialiste des soins oculaires, revoit à la hausse ses prévisions de marge ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action et d'une étape importante aux paragraphes 1 et 3, ainsi que du commentaire de l'analyste au point 4.) par Simon Ferdinand Eibach

La société suisse-américaine spécialisée dans les soins oculaires Alcon ALCC.S a relevé lundi son objectif de rentabilité pour 2026, grâce aux remboursements de droits de douane américains, ce qui a fait grimper son cours d'environ 4 % dès la première heure de cotation mardi.

Leader mondial sur le marché des soins ophtalmiques, Alcon a réalisé 45 % de son chiffre d'affaires net aux États-Unis au premier semestre 2026. La plupart de ses principaux sites de production y sont également implantés.

À 07h55 GMT, l’action figurait en tête de l’indice de référence européen Stoxx 600 .STOXX .

* La marge d’exploitation de base devrait progresser de 90 à 190 points de base en 2026, au lieu de la hausse de 70 à 170 points de base précédemment annoncée.

* Cette hausse s’explique par l’amélioration des marges dans les divisions Équipements et Santé oculaire.

* Alcon table désormais sur un impact tarifaire annuel compris entre 40 et 90 millions de dollars, en tenant compte d’un remboursement anticipé d’environ 60 millions de dollars.

* La société a également revu à la hausse ses prévisions concernant le bénéfice dilué par action de son cœur de métier pour la deuxième fois cette année, passant d’une croissance de 10 à 13 % à une fourchette de 12 à 15 % .

* “Alcon affiche une orientation stratégique positive”, ont déclaré les analystes de Vontobel, soulignant l’amélioration des marges et la récente collaboration avec le fabricant de lentilles RxSight RXST.O .

* Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a progressé de 7,9 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,78 milliards de dollars, dépassant de peu le consensus établi par LSEG.