Alcon: sanctionné pour une réduction d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Alcon dévisse de 6% à Zurich, au lendemain de la publication par le groupe de soins oculaires de ses résultats de troisième trimestre 2023, accompagnés d'un resserrement en baisse de ses prévisions annuelles par rapport à celles d'il y a trois mois.



Le groupe suisse anticipe désormais, pour l'ensemble de 2023, un BPA coeur compris entre 2,70 et 2,75 dollars (et non plus entre 2,70 et 2,80 dollars) ainsi que des revenus entre 9,3 et 9,4 milliards de dollars (et non plus entre 9,3 et 9,5 milliards).



Sur le trimestre écoulé, Alcon a réalisé un BPA coeur de 0,66 dollar, en hausse de 32% (+41% taux de changes constants) en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars, en croissance de 8% (+9% à tcc).





Valeurs associées ALCON Swiss EBS Stocks -6.36%