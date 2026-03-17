Alcon renonce à son projet de rachat de l'américain Lensar
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:27
Dans un communiqué, le groupe de santé oculaire précise avoir trouvé un accord avec Lensar afin de mettre fin au rapprochement, qui devait initialement être bouclé au cours de la seconde moitié de 2025.
"Alcon reste convaincu que l'acquisition de Lensar aurait considérablement renforcé l'innovation et la concurrence dans le domaine des lasers femtoseconde (FLACS), à la fois au bénéfice des chirurgiens et des patients", a déclaré David Endicott, son directeur général.
"Toutefois, les délais et les coûts liés à son examen réglementaire prolongé, entamé il y a près d'un an, rendent désormais cette opération peu attractive à mener à bien compte tenu de l'opposition de la Federal Trade Commission (FTC)", justifie-t-il.
Un revers dans la stratégie M&A
Le projet d'acquisition, qui avait été dévoilé en mars 2025, devait permettre à Alcon de mettre la main sur le système robotique de traitement de la cataracte développé par Lensar afin de lui permettre de compléter son offre en matière de chirurgie de la cataracte assistée.
L'opération était estimée autour de 430 millions de dollars.
A la Bourse de Zurich, l'action Alcon reculait de 1,3% mardi matin dans le sillage de ces annonces.
"Pour Alcon, l'impact stratégique apparaît limité à court terme, mais cette issue constitue un revers ciblé dans sa stratégie M&A en chirurgie de la cataracte assistée par laser, Lensar apportant une plateforme robotisée différenciante sur le segment des systèmes laser pour la chirurgie de la cataracte", commentent ce matin les analystes d'AllInvest Securities dans une note de réaction.
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