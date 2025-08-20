ALCON réduit ses perspectives de chiffre d'affaires net pour 2025 en raison des pressions tarifaires

Le groupe helvético-américain Alcon

ALCC.S a réduit mardi ses prévisions de ventes nettes pour 2025, disant s'attendre à ce que l'impact des droits de douane américains persiste jusqu'à la fin de l'année.

Alcon, qui réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, a abaissé la fourchette de ses prévisions de ventes nettes à 10,3 à 10,4 milliards de dollars, contre 10,4 à 10,5 milliards de dollars prévus en mai .

Elle prévoit désormais un impact tarifaire brut d'environ 100 millions de dollars pour l'ensemble de l'année , mais espère le compenser par des changements opérationnels et des mouvements de change.

Les droits de douane américains de 39 % sur les marchandises en provenance de Suisse sont plus élevés que ceux de presque tous les autres partenaires commerciaux occidentaux.

En 2024, 46% des ventes nettes d'Alcon ont été réalisées aux États-Unis.

Le groupe helvético-américain a enregistré une hausse de 4 % de ses ventes au deuxième trimestre, à 2,58 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 2,63 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Il a déclaré que la demande pour ses produits chirurgicaux était relativement faible au cours du premier semestre.

Les actions Alcon étaient en baisse de 8,25% dans les indications pré-marché de Julius Baer à 0620 GMT.