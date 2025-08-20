 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ALCON réduit ses perspectives de chiffre d'affaires net pour 2025 en raison des pressions tarifaires
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 08:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe helvético-américain Alcon

ALCC.S a réduit mardi ses prévisions de ventes nettes pour 2025, disant s'attendre à ce que l'impact des droits de douane américains persiste jusqu'à la fin de l'année.

Alcon, qui réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, a abaissé la fourchette de ses prévisions de ventes nettes à 10,3 à 10,4 milliards de dollars, contre 10,4 à 10,5 milliards de dollars prévus en mai .

Elle prévoit désormais un impact tarifaire brut d'environ 100 millions de dollars pour l'ensemble de l'année , mais espère le compenser par des changements opérationnels et des mouvements de change.

Les droits de douane américains de 39 % sur les marchandises en provenance de Suisse sont plus élevés que ceux de presque tous les autres partenaires commerciaux occidentaux.

En 2024, 46% des ventes nettes d'Alcon ont été réalisées aux États-Unis.

Le groupe helvético-américain a enregistré une hausse de 4 % de ses ventes au deuxième trimestre, à 2,58 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 2,63 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Il a déclaré que la demande pour ses produits chirurgicaux était relativement faible au cours du premier semestre.

Les actions Alcon étaient en baisse de 8,25% dans les indications pré-marché de Julius Baer à 0620 GMT.

Valeurs associées

ALCON
64,480 CHF Swiss EBS Stocks -10,89%
ALCON
90,160 USD NYSE +2,22%
NOVARTIS
101,660 CHF Swiss EBS Stocks +0,75%
STAAR SURGICAL
27,9600 USD NASDAQ -0,11%
