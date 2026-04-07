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Alcon lance sa nouvelle lentille intraoculaire aux USA
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:51

Le géant suisse de l'ophtalmologie Alcon a annoncé mardi le lancement aux Etats-Unis de sa nouvelle gamme de lentilles intraoculaires (LIO), baptisée Clareon TruPlus, une initiative qui vise le segment en forte croissance des lentilles monofocales destinées aux patients souffrant de la cataracte.

Dans un communiqué, le groupe explique que le nouveau produit, qui conjugue ses technologies monofocale et torique, cette dernière permettant de traiter l'astigmatisme, s'adresse au marché croissant des dispositifs chirurgicaux, l'un des principaux moteurs de son activité.

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de renouvellement de portefeuille d'Alcon, qui cherche à capitaliser sur ses produits les plus avancés afin de maintenir ses parts de marché face à une concurrence accrue.

Alcon précise que cette commercialisation intervient deux jours avant l'ouverture du congrès annuel de l'ASCRS, la société américaine des chirurgiens réfractifs et de la cataracte, qui débutera jeudi à Washington.

A la Bourse de Zurich, l'action Alcon avançait de 0,4% mardi peu avant 12h00, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,3% pour le SMIM, l'indice de référence des principales moyennes valorisations helvétiques.

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