Alcon: la participation de FMR dépasse les 3% information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - FMR, la maison-mère du fonds de pension américain Fidelity, a dépassé les 3% des droits de vote d'Alcon à la suite d'une acquisition d'actions, apprend-on jeudi dans un avis financier.



En date du vendredi 9 avril, le fonds basé à Wilmington (Delaware) contrôlait plus de 15 millions d'actions du leader mondial des soins oculaires, soit une participation de 3,009%, selon le document publié sur le site de SIX, l'opérateur boursier suisse.





