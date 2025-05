Alcon: en chute sur un abaissement de prévisions information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Alcon dévisse de 7% à Zurich, dans le sillage d'un abaissement par le groupe de santé oculaire de ses objectifs annuels, qu'il justifie par l'impact des droits de douane et par les effets dilutifs d'activités récentes de développement des affaires et de licence.



Pour l'ensemble de 2025, il n'anticipe désormais plus qu'un BPA coeur entre 3,05 et 3,15 dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur entre 20 et 21%, malgré une fourchette-cible de revenus rehaussée à entre 10,4 et 10,5 milliards de dollars.



Pour les trois premiers mois de 2025, Alcon publie un BPA coeur de 0,73 dollar contre 0,78 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle coeur en repli de 1,2 point à 20,8% pour des revenus stables à 2,45 milliards (+3% à changes constants).





