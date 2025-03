Alcon: accord pour l'acquisition de Lensar information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 15:53









(CercleFinance.com) - Alcon gagne près de 2% à Zurich, après que le groupe de santé oculaire a fait part d'un accord définitif pour acquérir Lensar, une société de technologie médicale axée sur les solutions laser avancées pour le traitement de la cataracte.



L'acquisition comprend le système robotique de traitement de la cataracte ALLY, la technologie logicielle propriétaire Streamline et l'ancien système laser Lensar, complétant ainsi l'offre d'Alcon en matière de chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde (FLACS).



Alcon achètera toutes les actions Lensar pour 14 dollars par action en numéraire, avec un droit de valeur conditionnelle non négociable supplémentaire de jusqu'à 2,75 dollars par action, soit une contrepartie totale pouvant atteindre environ 430 millions de dollars.



La transaction devrait être conclue entre le milieu et la fin de l'année 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires de Lensar.





