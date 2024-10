Alcoa prolonge son contrat de fourniture d'alumine à long terme avec Aluminium Bahrain

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Alcoa a annoncé un accord visant à fournir jusqu'à 16,5 millions de tonnes d'alumine à Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) sur 10 ans, principalement en provenance d'Australie occidentale. L'accord débutera en 2026. "Cet accord garantit non seulement un approvisionnement constant en alumine pour nos opérations, mais renforce également notre position en tant qu'acteur clé sur le marché mondial de l'aluminium", a déclaré le PDG d'Alba, Ali Al Baqali.

