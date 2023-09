Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa: nomination d'un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Alcoa a nommé lundi la nomination de son directeur opérationnel William Oplinger en tant que prochain directeur général en remplacement de Roy Harvey, qui quittera le producteur d'aluminium à la fin de l'année.



Le groupe de Pittsburgh précise que le départ de Roy Harvey, qui était son directeur général depuis 2016, s'inscrit dans le cadre d'un processus normal de planification au niveau de l'équipe de direction.



Ce dernier prendra le rôle de conseiller stratégique de la direction générale jusqu'à la prise de fonction officielle de William Oplinger, prévue le 24 septembre.



Agé de 56 ans, Oplinger était depuis le mois de février le directeur opérationnel de la société après en avoir été le directeur financier pendant près de sept années.



L'action perdait un peu plus de 1% lundi dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.





Valeurs associées ALCOA-WI AMEX 0.00% ALCOA-WI NYSE +1.76%