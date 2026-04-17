Alcoa chute après un chiffre d'affaires et un bénéfice du T1 inférieurs aux attentes

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(Répétition sans changement de texte)

17 avril - ** Les actions du producteur d'aluminium Alcoa

AA.N chutent de 3,3 % à 68,1 $ en pré-marché après un chiffre d'affaires et un bénéfice du T1 inférieurs aux attentes

** Chiffre d'affaires du T1 de 3,19 milliards de dollars contre un consensus de 3,30 milliards de dollars, BPA ajusté de 1,40 $ contre une estimation de 1,49 $, selon les données de LSEG

** Le groupe indique que la hausse des prix de l'aluminium a entraîné une amélioration de la rentabilité, mais qu'elle a été partiellement compensée par une baisse séquentielle de 31% des livraisons d'alumine à des tiers

** AA manque les estimations du BPA ajusté après sept trimestres consécutifs de dépassement - données LSEG

** AA prévoit pour 2026 une production d'aluminium de 2,4 à 2,6 millions de tonnes métriques et des expéditions de 2,6 à 2,8 millions de tonnes métriques

** Depuis le début de l'année, AA a progressé de 32,5 % à la dernière clôture, contre un gain de 2,9 % pour le S&P 500 .SPX