Alchimie publie un chiffre d’affaires semestriel de 12,5 M€ et atteint un EBITDA positif

- Confirmation des objectifs 2022 : chiffre d’affaires supérieur à 20 M€, atteinte d’un EBITDA positif

- Position de trésorerie de 5,1 M€ à fin juin 2022, visibilité financière assurée

- Réorganisation de la société : restructuration des équipes financée et finalisée

- Renforcement des actifs contenu et distribution et accélération sur les segments AVOD et FAST

- Bonnes perspectives de développement commercial au second semestre 2022 sur toutes les offres



Paris, le 19 juillet 2022 – 17h45 CEST : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des

chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce son chiffre d’affaires semestriel consolidé.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie commente : « Le premier semestre 2022 marque une inflexion importante pour Alchimie, celle du retour à la rentabilité opérationnelle. La

réorientation stratégique porte ses premiers fruits, quelques mois seulement après sa mise en œuvre. Nous avons également su poser des jalons pour assurer la croissance rentable d’Alchimie, nous appuyant sur notre savoir-faire de Channel Factory, capable de commercialiser son contenu et ses chaînes sous tous les formats. »