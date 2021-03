Alchimie lance TVPlayer US avec plus de 30 chaînes

o Alchimie lance la plateforme SVOD TVPlayer US après l'acquisition des actifs de TV4

o TVPlayer US vient compléter les plateformes TVPlayer d'Alchimie au Royaume-Uni, en France et en Espagne

o TVPlayer US propose plus de 30 chaînes thématiques coéditées en langue anglaise



Paris, le 29 mars 2021 - 17h45 CEST - Alchimie (FR0014000JX7 - ALCHI), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement aujourd'hui de son service TVPlayer aux États-Unis, un nouveau service à la demande extrêmement attrayant, qui propose aux téléspectateurs américains plus de 30 chaînes populaires linéaires et à la demande. TVPlayer US réunit une série de chaînes thématiques et dédiées à des centres d'intérêt spécifiques proposant une sélection de contenus premium provenant des producteurs et ayants droit américains et européens.