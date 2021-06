Paris, le 21 juin 2021 - 07h30 CEST - Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (S-VOD), s'associe à Phare Ouest, société de production audiovisuelle de Arnaud Poivre d'Arvor et Sébastien Brunaud qui conçoit depuis près de vingt ans des programmes de faits divers incontournables, et lance Scène de crime.tv. Les séries "Non Élucidé", "Indices", "Enquêtes Chrono" sont devenues les références du genre.



Incarnée par Arnaud Poivre d'Arvor et l'ancien grand flic Jean-Marc Bloch, la plateforme https://www.scenedecrime.tv/FR/ propose déjà plus de 60 heures de contenus exclusivement consacrés à l'enquête criminelle : des séries documentaires originales mais aussi d'autres programmes français et étrangers apportés par Alchimie.



Arnaud Poivre D'Arvor, journaliste et producteur chez Phare Ouest : « Nous sommes venus chez Alchimie avec notre projet du Netflix du crime il y a 3 mois. Nous avions une idée bien précise de son contenu, de sa qualité et de son positionnement. En quelques semaines, la chaîne était prête. Depuis, les équipes d'Alchimie nous apportent leurs expertises et partagent nos ambitions ».