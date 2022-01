Alchimie annonce un chiffre d’affaires 2021 à 32,2 M€, +11%

Paris, le 25 janvier 2022 – 17h45 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce son chiffre d’affaires annuel consolidé.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie commente : « Après avoir rejoint Alchimie mi-décembre, Société proposant une offre en phase avec les nouveaux modes de consommation des contenus, je mène actuellement une revue exhaustive des activités qui doit conduire à un diagnostic et à des recommandations. Je reviendrai vers le marché dans les semaines qui viennent pour l’informer des orientations stratégiques décidées ».