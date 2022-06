Alchimie annonce le lancement de la chaîne SVOD entreparticuliers.tv

Paris, le 9 juin 2022 – 17h45 CEST : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement de la chaîne SVOD entreparticuliers.tv, dédiée aux documentaires exclusifs et aux fictions originales.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer ce lancement avec entreparticuliers.com, acteur de référence des annonces immobilières. entreparticuliers.tv représente une chaîne à fort potentiel et devrait permettre aux utilisateurs d’assouvir leur curiosité grâce au vaste catalogue proposé sur la plateforme. Ce lancement s’inscrit ainsi dans la continuité de la réorientation stratégique annoncée en début d’année puisqu’il s’agit de la première chaîne où Alchimie intervient en tant que prestataire de services, se focalisant sur l’éditorialisation des contenus. »