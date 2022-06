Alchimie annonce le lancement d’EcoRéseauplus.TV, la première chaîne de l’économie & de la diversité

Paris, le 22 juin 2022 – 17h45 CEST : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes

thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement de la chaîne SVOD EcoRéseauplus.TV, la première chaîne dédiée à l’économie et à la

diversité.



« Tournée vers l'avenir et résolument optimiste » : c’est avec cette ambition qu’ÉcoRéseau+.TV a été fondée, avec pour vocation de décrypter les grands sujets d’actualité économique, numérique et

sociétale, inspirée du journal mensuel EcoRéseau Business.

Le lancement concomitant des chaînes EcoRéseau TV, opérée par EcoRéseau, et EcoReseau+.TV, en coédition avec Alchimie, permet à la marque EcoRéseau de continuer à se démarquer par un

positionnement innovant autour d’une devise plus que jamais d’actualité : « Entreprendre, Innover, Positiver ».



Avec des nouveautés quotidiennes, EcoRéseauplus.TV propose des milliers d’heures de programmes à ses abonnés,sur des thématiques variées autour de l’entreprenariat, l’économie, l’innovation ou encore

les divertissements. Ces derniers peuvent ainsi prolonger leur expérience quand ils le souhaitent où qu’ils soient dans le monde.