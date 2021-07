Albioma remporte 12 MWc de projets solaires en Outre-mer

Suite à l'annonce du Ministère de la Transition Écologique, Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 12 MWc lors la quatrième période de l'appel d'offre « CRE 4 PV » portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (ZNI).

Cette puissance se répartit sur 23 projets, situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : La Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe.



Sur l'ensemble de l'appel d'offre (soit cinq périodes de soumission depuis avril 2020), le Groupe confirme son statut de leader du photovoltaïque en Outre-mer, avec le gain total de 40 MWc.

La construction de ces projets est prévue à partir de 2022.