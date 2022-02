Albioma acquiert une nouvelle centrale de géothermie en Turquie

Albioma, producteur indépendant d’énergie renouvelable, finalise ce jour le rachat de la centrale de géothermie Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (renommée Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.), en Turquie, en devenant son actionnaire unique.

Le 21 décembre 2021, le Groupe avait annoncé être entré en négociation exclusive avec Turcas Petrol A.Ş. en vue de l’acquisition d’une deuxième centrale de géothermie en Turquie, située dans la province de Aydin. L’avis favorable des autorités turques de la concurrence, obtenu le 3 février 2022, permet de finaliser la transaction.

L’acquisition de cette centrale conforte l’entrée d’Albioma dans le métier de la géothermie, à forte valeur ajoutée technique, complémentaire à ses métiers historiques de la biomasse et du solaire.

Compétitive et locale, la géothermie est une source d’énergie renouvelable disponible 24h/24 et 7j/7 transformant la chaleur venant du sous-sol pour la production d’électricité. À l’instar de la biomasse, la géothermie est une source d’électricité pilotable, qui permet de contribuer à la sécurité des réseaux électriques.