Albertsons prévoit une émission de billets de premier rang de 1,1 milliard de dollars ; ses actions en baisse
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du distributeur Albertsons Companies ACI.N ont baissé de 2 % à 16,65 $

** La société annonce un projet d'émission de billets de premier rang d'une valeur de 1,1 milliard de dollars échéant en 2032

** Le produit de l'émission, ainsi que l'encaisse, seront utilisés pour rembourser les billets existants

** Le produit net sera utilisé pour rembourser intégralement les 1,35 milliard de dollars en circulation de ses billets de premier rang à 4,625 % échéant en 2027, une partie des 750 millions de dollars en circulation de ses billets de premier rang à 5,875 % échéant en 2028, et pour payer les frais et les dépenses liés au refinancement et à l'émission des billets

** L'ACI a chuté de 47,5 % depuis le début de l'année

