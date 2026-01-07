Albertsons prévoit des ventes et des bénéfices annuels en demi-teinte en raison de la baisse des prix des médicaments et de l'impact du programme SNAP

Albertsons ACI.N a prévu des ventes identiques annuelles tièdes et un bénéfice net ajusté mercredi, après qu'une interruption des prestations SNAP a frappé le troisième trimestre de l'épicier américain et que son activité de pharmacie s'est préparée à subir un coup de la renégociation des prix des médicaments.

La société a déclaré que la brève interruption des prestations de coupons alimentaires en novembre en raison de la fermeture du gouvernement américain a réduit les ventes identiques d'environ 10 à 20 points de base au troisième trimestre.

La baisse des prix des médicaments Medicare, qui est entrée en vigueur en janvier, devrait également peser sur les ventes identiques de l'exercice 2025 d'environ 16 à 18 points de base, a déclaré l'épicier.

L'activité pharmaceutique d'Albertsons a bénéficié au cours du trimestre rapporté de la demande pour ses produits de vaccination, ses thérapies GLP-1 et ses prescriptions de base, ce qui a permis de compenser en partie l'impact du retard des prestations de coupons alimentaires, a déclaré la société.

Les consommateurs américains, en particulier les ménages à revenus faibles et moyens, ont opté pour des produits moins chers et sont devenus plus attentifs aux dépenses importantes, se méfiant de l'inflation toujours élevée et de l'incertitude économique.

Même les consommateurs à revenus plus élevés sont "devenus plus conscients du prix et de la valeur, sélectionnant un changement plus large vers des dépenses discrétionionnaires prudentes", a déclaré Susan Morris, directrice générale d'Albertsons, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Albertsons prévoit une croissance annuelle des ventes identiques comprise entre 2,2 % et 2,5 %, ce qui est inférieur au point médian par rapport à la fourchette cible précédente de 2,2 % à 2,75 %.

Elle prévoit également un bénéfice net ajusté compris entre 2,08 $ et 2,16 $ par action ordinaire de catégorie A, contre une fourchette précédente de 2,06 $ à 2,19 $ par action.

"La pression concurrentielle exercée par Walmart, Clubs et les hard discounters ne facilite pas la tâche d'Albertsons pour stabiliser sa part de marché et son taux de marge", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

Albertsons a déclaré des revenus trimestriels de 19,12 milliards de dollars, inférieurs aux estimations des analystes de 19,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice net trimestriel ajusté de 72 cents par action pour le trimestre clos le 29 novembre, contre une estimation de 68 cents.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % dans les premiers échanges.