 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Albertsons prévoit des ventes et des bénéfices annuels en demi-teinte en raison de la baisse des prix des médicaments et de l'impact du programme SNAP
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations aux paragraphes 2 et 3, de citations aux paragraphes 6 et 7 et d'actions au paragraphe 12)

Albertsons ACI.N a prévu des ventes identiques annuelles tièdes et un bénéfice net ajusté mercredi, après qu'une interruption des prestations SNAP a frappé le troisième trimestre de l'épicier américain et que son activité de pharmacie s'est préparée à subir un coup de la renégociation des prix des médicaments.

La société a déclaré que la brève interruption des prestations de coupons alimentaires en novembre en raison de la fermeture du gouvernement américain a réduit les ventes identiques d'environ 10 à 20 points de base au troisième trimestre.

La baisse des prix des médicaments Medicare, qui est entrée en vigueur en janvier, devrait également peser sur les ventes identiques de l'exercice 2025 d'environ 16 à 18 points de base, a déclaré l'épicier.

L'activité pharmaceutique d'Albertsons a bénéficié au cours du trimestre rapporté de la demande pour ses produits de vaccination, ses thérapies GLP-1 et ses prescriptions de base, ce qui a permis de compenser en partie l'impact du retard des prestations de coupons alimentaires, a déclaré la société.

Les consommateurs américains, en particulier les ménages à revenus faibles et moyens, ont opté pour des produits moins chers et sont devenus plus attentifs aux dépenses importantes, se méfiant de l'inflation toujours élevée et de l'incertitude économique.

Même les consommateurs à revenus plus élevés sont "devenus plus conscients du prix et de la valeur, sélectionnant un changement plus large vers des dépenses discrétionionnaires prudentes", a déclaré Susan Morris, directrice générale d'Albertsons, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Albertsons prévoit une croissance annuelle des ventes identiques comprise entre 2,2 % et 2,5 %, ce qui est inférieur au point médian par rapport à la fourchette cible précédente de 2,2 % à 2,75 %.

Elle prévoit également un bénéfice net ajusté compris entre 2,08 $ et 2,16 $ par action ordinaire de catégorie A, contre une fourchette précédente de 2,06 $ à 2,19 $ par action.

"La pression concurrentielle exercée par Walmart, Clubs et les hard discounters ne facilite pas la tâche d'Albertsons pour stabiliser sa part de marché et son taux de marge", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

Albertsons a déclaré des revenus trimestriels de 19,12 milliards de dollars, inférieurs aux estimations des analystes de 19,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice net trimestriel ajusté de 72 cents par action pour le trimestre clos le 29 novembre, contre une estimation de 68 cents.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % dans les premiers échanges.

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
16,280 USD NYSE -4,91%
KROGER
60,850 USD NYSE -1,41%
TARGET
103,170 USD NYSE -1,07%
WALMART
112,5100 USD NASDAQ -1,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank