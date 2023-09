Albertsons et Kroger vers un accord pour vendre certains magasins à C&S Wholesale Grocers

(AOF) - C&S Wholesale Grocers, avec le soutien de SoftBank, est proche d'un accord pour acquérir des magasins que, Albertsons et Kroger, les deux groupes de supermarchés, cherchent à vendre pour obtenir les approbations réglementaires en vue de leur fusion de 25 milliards de dollars, a déclaré une source proche du dossier, citée par Reuters. Les magasins que les entreprises pourraient vendre auraient une valeur de plus d'un milliard de dollars. Ils sont situés dans toutes les régions où les deux entreprises opèrent, telles que le nord-ouest du Pacifique, le sud de la Californie, Phoenix et Chicago.