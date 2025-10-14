Albertsons en hausse après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de l'épicier américain Albertsons' < ACI.N > sont en hausse de 6,4 % à 17,99 $ avant la mise sur le marché

** ACI relève ses prévisions annuelles , misant sur une demande stable pour les produits alimentaires essentiels et les produits pharmaceutiques

** Le bénéfice annuel par action devrait se situer entre 2,06 et 2,19 dollars, contre une prévision précédente de 2,03 à 2,16 dollars

** Croissance du chiffre d'affaires identique attendue entre 2,2% et 2,75%, par rapport aux prévisions précédentes de 2,0% à 2,75%

** Le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sont supérieurs aux estimations ** La société augmente son plan de rachat d'actions de à 750 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action ACI a baissé d'environ 13,6% depuis le début de l'année