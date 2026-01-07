Albertsons chute après que la société ait prévu des ventes et des bénéfices annuels tièdes

7 janvier - ** Les actions de l'épicier américain Albertsons

ACI.N ont baissé d'environ 2 % à 16,76 $ ** La société réduit ses prévisions de ventes identiques annuelles , en raison de la forte concurrence des grands rivaux qui offrent des rabais plus importants pendant la période des Fêtes

** Prévisions de croissance des ventes identiques dans une fourchette de 2,2 % à 2,5 %, par rapport à la projection précédente de 2,2 % à 2,75 %

** Le résultat net ajusté par action ordinaire de classe A devrait se situer entre 2,08 et 2,16 dollars par action, contre 2,06 et 2,19 dollars par action précédemment

** ACI affiche des ventes nettes trimestrielles de 19,12 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 19,17 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Cependant, le bénéfice net ajusté s'élève à 390 millions de dollars pour le trimestre, contre une estimation de 360 millions de dollars

** ACI a chuté de ~13% en 2025