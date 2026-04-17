Albert Saporta et le fils de Xavier Niel vont rejoindre le conseil d’administration de GAM

GAM Holding remanie son conseil d’administration. La société de gestion suisse a annoncé ce lundi 13 avril la composition proposée de cette instance, qui sera soumise au vote de l’assemblée générale annuelle du 12 mai.

Le conseil d’administration propose notamment l'élection d’Albert Saporta et John Niel en tant que membres du conseil d’administration, chacun pour un mandat courant jusqu'à la clôture de l’assemblée générale annuelle 2027.

Albert Saporta, nommé directeur général du groupe en juillet 2025, est proposé à l'élection en tant que nouveau membre exécutif du conseil d’administration. John Niel, présenté comme « professionnel de l’investissement spécialisé dans les technologies, les télécommunications et les plateformes numériques », et fils de Xavier Niel, est proposé à l'élection en tant que nouveau membre non exécutif du conseil d’administration. Xavier Niel est impliqué dans l’actionnariat de GAM via sa holding NJJ Holding.

Le conseil d’administration propose également la réélection d’Anthony Maarek en tant que membre et son élection en qualité de président du conseil d’administration, ainsi que la réélection d’Inès de Dinechin, Anne Empain et Donatella Ceccarelli. Antoine Spillmann, Carlos Esteve et Jeremy Smouha ont décidé de ne pas se représenter.

« Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la planification existante de la succession et de la continuité du Conseil, et visent à garantir le bon fonctionnement et le développement stratégique continu du Conseil d’Administration », indique un communiqué. Le conseil d’administration qui résultera de ces nominations comprendra trois administratrices et trois administrateurs.

Un actionnaire a par ailleurs soumis une proposition visant à élire Benedetta Arese Lucini en tant que nouveau membre du conseil d’administration, en remplacement d’Anne Empain. Le conseil d’administration et le comité de gouvernance et des nominations ont examiné cette proposition et recommandent aux actionnaires de rejeter l'élection de Benedetta Arese Lucini.

Laurence Marchal