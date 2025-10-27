Albemarle vend sa participation dans deux unités ; les actions chutent

27 octobre - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle ALB.N en baisse de 1,2 % à 104,3 $ en pré-marché

** ALB déclare qu'elle vendra une participation de 51% dans son entreprise de solutions de catalyse de raffinage, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners

** Elle ajoute qu'elle cédera sa participation de 50 % dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA

** Dans le cadre de ces deux transactions, ALB recevra un produit total d'environ 660 millions de dollars

** En hausse à la dernière clôture, l'action a progressé de 22,7 % depuis le début de l'année