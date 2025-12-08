Albemarle progresse, Jefferies relève son objectif de prix, citant la demande accrue de VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle

ALB.N en hausse de 4,3 % à 130,58 $ avant bourse

** Jefferies augmente l'objectif de prix de 124 $ à 152 $, ce qui représente une prime de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit un "équilibre fragile" dans le lithium jusqu'en 2026-29, suivi d'un passage à des déficits significatifs au début des années 2030

** Ajoute que si les taux d'intérêt baissent et débloquent la demande retardée de véhicules électriques (EV) et de stockage, la demande de lithium pourrait surprendre à la hausse, resserrant le marché et poussant les prix du carbonate de lithium à nouveau à des niveaux élevés

** Neuf des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 16 comme "conservée" et deux comme "vendue"; l'objectif médian est de 110 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ALB a progressé de 45,4 % depuis le début de l'année