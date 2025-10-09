 Aller au contenu principal
Albemarle progresse alors que TD Cowen relève son PT et que la Chine renforce ses contrôles à l'exportation
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de la société dans le titre)

9 octobre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle

ALB.N sont en hausse de 3,3 % à 94,75 $ avant le marché ** Les actions sont en hausse alors que TD Cowen relève son PT et que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation sur les terres rares

** TD Cowen relève son PT sur ALB de 70 $ à 85 $

** Le nouvel objectif de prix représente une baisse de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que les prix au comptant du carbonate et du spodumène donneront un petit coup de pouce à ALB

** Les espoirs de TD Cowen de voir des fermetures de mines à long terme en Chine conduire à des prix du lithium durablement plus élevés semblent s'estomper

** 8 des 26 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "acheter" ou supérieure, 15 "conserver" et 3 "vendre" ou inférieure; l'objectif de cours médian est de 82,64 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 6,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALBEMARLE
97,520 USD NYSE +6,37%
